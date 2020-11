Tropical Hotel é arrematado em leilão pelo grupo Fametro

Redação AM POST

O Centro Universitário Fametro foi quem arrematou o Tropical Hotel, localizado no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, pelo valor de R$ 91 milhões em mais um leilão do local realizado pela Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (11) após a desistência de três empresas.

“Hoje a Fametro começa a rescrever a história do turismo no Amazonas com as bençãos de Deus! Vamos restaurar a história desse grande hotel símbolo da nossa cidade”, escreveu a reitora da Fametro, Maria do Carmo, nas redes sociais.

Continua depois da Publicidade

Vale lembrar que em novembro de 2019, o grupo Fametro também comprou a estrutura e o terreno que abrigam a Santa Casa de Misericórdia, no Centro Histórico de Manaus.

O hotel possui inúmeras dívidas trabalhistas da massa falida.