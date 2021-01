Veja vídeo: após ser atacado por Ronaldo Tiradentes, Menezes o desafia a falar de Omar Aziz: “senador ao qual representa”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O coronel reservista Alfredo Menezes Júnior (Patriota) usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (18) para rebater ataques do jornalista, Ronaldo Tiradentes, que hoje em seu programa manhã no ar o chamou de “lambedor de botas de um capitão”, fazendo referência ao precisando Jair Bolsonaro, de quem o militar é amigo e fiel escudeiro.

Continua depois da Publicidade

Na atração Menezes também foi chamado de chefe do “gabinete do ódio” de Bolsonaro, no Amazonas e incentivador da disseminação de fake news na internet.

“Ele [Coronel Menezes] em nenhum momento usou a amizade dele [com Bolsonaro] pra ajudar o povo amazonense, esse puxa saco chamado Coronel Menezes, lambedor de botas de um capitão”, disparou Ronaldo.

Em resposta, Menezes desafiou o apresentador a falar mal do senador ao qual representa, referindo-se a Omar Aziz (PSD). “Quero ver ele falar algo sobre a operação Maus Caminhos e o envolvimento do senador ao qual ele representa, um verdadeiro ventríloquo, nesse escândalo, porque contribuiu decisivamente para o desastre que a saúde do nosso estado vive atualmente”, disse.

Continua depois da Publicidade

Para o militar estranho seria estar sendo elogiado ao que classificou como “figura nefasta”.

“Qual a sua contribuição Ronald Tiradentes, efetiva, neste momento trágico que passa o estado?”, questionou o coronel.

Continua depois da Publicidade

Ele também devolveu o ataque. “Você sim é um lambe botas dos seus patrões”, concluiu.

Veja vídeo: