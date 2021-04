Vereador de Manaus usa gabinete na CMM para gravar vídeo em que dança e peida

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador William Alemão (Cidadania) decidiu entrar na ‘modinha’ das redes sociais e protagonizou uma cena no mínimo inusitada nesta sexta-feira (23). Ele divulgou em sua página no Instagram, vídeo fazendo a “Dancinha do Carpinteiro” juntamente com seus assessores. Ao final é possível ouvir palavrões e até uma flatulência – o “peido parlamentar”.

Ao que tudo indica, as imagens, foram feitas dentro do gabinete do vereador, na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e isso gerou discussões nas redes sociais em que ele foi criticado por seguidores que falaram até em quebra de decoro parlamentar do vereador que ele é pago com os impostos da população de Manaus para trabalhar pela sociedade.

O vídeo pode ser analisado pela Comissão de Ética da Casa, presidida pela vereadora Glória Carratte, para avaliar se o vereador está usando o gabinete para diversões.

A publicação, inicialmente, marcava a casa legislativa como localização. Minutos depois, foi alterada para “Manaus, Brazil”.

As imagens também mostram ao fundo secretárias trabalhando no local e pessoas sem máscaras.

“Esse #sextou foi desafiador, mas tentamos! Pena que na hora do comando da coreógrafa Trícia, ‘mataram a barata de forma errada’”, diz Alemão na postagem.

