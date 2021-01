Wilson Lima autoriza retorno de aulas remotas nas redes públicas e privada de ensino no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a retomada das aulas, em modalidade remota, para as redes públicas e privadas de ensino. A autorização para funcionamento das instituições de ensino com aulas remotas será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), junto às novas medidas de enfrentamento à Covid-19, anunciadas nesta sexta-feira (29/01) pelo Comitê de Enfrentamento.

Continua depois da Publicidade

Durante a live, Wilson Lima informou que as aulas estão autorizadas somente de forma remota e que, na próxima semana, serão divulgados os detalhes para os estudantes da rede pública estadual. “Aulas somente pela internet e também nas plataformas do ‘Aula em Casa’”, afirmou.

Com a medida, a rede estadual de ensino deve iniciar o Ano Letivo 2021 com o projeto “Aula em Casa”, que é o regime especial de aulas não presenciais. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Centro de Mídias da Educação do Amazonas (Cemeam). Ainda não foi divulgada a data para início das atividades da rede estadual.

A exemplo do ano passado, a Secretaria de Educação será responsável pela transmissão das aulas, por meio de canais de televisão abertos da TV Encontro das Águas e plataformas on-line, como o aplicativo “Aula em Casa” e canais no YouTube.

Continua depois da Publicidade

O conteúdo, que no ano passado foi disponibilizado para mais de 7,2 milhões de estudantes, em 12 estados brasileiros, estará disponível para parcerias com as redes municipais e estaduais. O objetivo é que o regime especial de aulas não presenciais auxilie as demais redes na manutenção do calendário letivo durante a pandemia.