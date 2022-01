Atendimento no Detran-AM do PAC da Alvorada será suspenso a partir da próxima terça (04)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa à população que, em virtude da reforma da unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Alvorada, a partir desta terça-feira (04/01) os atendimentos no local estão suspensos.

Nesta segunda-feira (03/01), o atendimento no Detran do PAC Alvorada será realizado somente até o meio-dia.

As pessoas com agendamento para o Posto de Atendimento do Detran no PAC Alvorada poderão procurar o PAC da Compensa ou o Posto do Detran no Shopping Ponta Negra, mediante apresentação do comprovante de agendamento.

A previsão para o retorno do atendimento do Detran no PAC da Alvorada é de 60 a 90 dias, conforme previsão informada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), responsável pela coordenação dos PACs.

* Com informações da assessoria de imprensa