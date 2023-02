Carnaval na Floresta: Detran Amazonas inicia campanha de conscientização durante festejos carnavalescos, em Manaus

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), lançou, neste sábado (04/02), a campanha “Neste Carnaval, não caia na batida errada”, que visa conscientizar a sociedade em geral, durante os festejos do período momesco, sobre os perigos da combinação de álcool e direção. A ação integra as atividades de reforço nas áreas de segurança, saúde, transporte e social durante a programação do “Carnaval na Floresta”.

A primeira ação, que contou com a participação da equipe Educação para o Trânsito do Detran-AM, teve início na programação de esquenta do Bloco do Vieiralves, seguindo com a ação orientativa na Praça do Caranguejo, no conjunto Eldorado, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

“Nós fazemos visitas em blocos de Carnaval e bares para entregar nosso material orientativo, fazendo a recomendação para que as pessoas não bebam. Que a gente tenha um Carnaval de paz e alegria. Que tenham cuidado com suas vidas e com as vidas de todos para que não tenhamos acidentes com vítimas fatais”, destacou Mitza Brasil, gerente de Educação para o Trânsito.

Durante o período carnavalesco, a equipe do Detran-AM irá desempenhar uma série de ações, como visitas às escolas de samba do Grupo Especial e aos blocos de Carnaval. Além disso, serão promovidas abordagens educativas nos principais pontos de trânsito da cidade.

Com a finalidade de evitar acidentes, o plano de ação contará ainda com o apoio da equipe de fiscalização do Detran Amazonas, que montará barreiras da operação “Lei Seca” em pontos estratégicos da cidade.

Em clima de folia, o servidor público Elias Leal, de 47 anos, pretende aproveitar o período carnavalesco e ressalta a importância de ações orientativas do Governo do Amazonas, por meio do Detran, para evitar acidentes.

“Essa campanha é muito importante para os condutores se conscientizarem para quem vai beber, deixar o carro, pegar um carro de aplicativo, não dirigir porque além de poder causar um acidente, ainda sai no prejuízo”, pontuou Elias Leal.

Programação

Após a ação de lançamento no sábado, a equipe Educação para o Trânsito visitará as escolas de samba Unidos da Alvorada, Reino Unido da Liberdade e Mocidade Independente de Aparecida, no domingo (05/02), no horário das 18h às 20h; Vila da Barra e Primos da Ilha, na terça-feira (07/02), das 20h às 21h; Andanças de Cigano, na quinta (09/02), às 21h; e Grande Família e Vitória Régia, na sexta (10/02), das 20h às 21h.

No período de 13 a 17 de fevereiro, a conscientização ocorrerá em diversas vias de Manaus, como os cruzamentos da avenida Mário Ypiranga Monteiro com a rua Salvador, na zona centro-sul; das avenidas Getúlio Vargas e Sete de Setembro, zona sul; da avenida Djalma Batista com a rua Pará, zona centro-sul; da avenida Boulevard Álvaro Maia com a rua Major Gabriel, zona centro-sul; e ainda na avenida Autaz Mirim, na zona leste.

Entre os dias 11 e 21 de fevereiro, as ações irão ocorrer nas bandas da Bica, da Difusora, do Boulevard, das Piranhas, do Vieiralves, do Caldeira, do Luar, do Galo e do P10, além da presença nos Desfiles das Escolas de Samba de Manaus.

O órgão estadual de trânsito ressalta ainda que, durante toda a campanha “Neste Carnaval, não caia na batida errada”, 20 integrantes da equipe Educação para o Trânsito do Detran-AM estarão nas ruas da capital, e 50 agentes de fiscalização da autarquia irão fazer parte da ação.