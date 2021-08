Com quase 700 veículos, leilão do Detran-AM começa nesta sexta-feira (27)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) será realizado nesta sexta-feira e sábado (27 e 28), de forma totalmente online. Nesta edição, quase 700 veículos serão leiloados.

O participante poderá dar os lances e acompanhar o pregão em tempo real pelo site www.leiloesdonorte.com.br. Ao todo, 160 carros e 532 motos estarão disponíveis.

Segundo a empresa responsável pelo leilão, mais de 30 mil pessoas realizaram a visitação aos veículos, desde o dia 19 deste mês, e cerca de 15 mil se cadastraram para participar do leilão, até esta quinta (26).

De acordo com o Detran, ao se cadastrar no site do leilão, o interessado já pode dar um lance. O lance mínimo para automóvel é de R$ 200 e para motocicleta é de R$ 100.

Golpe do falso leilão

Às vésperas do leilão, um golpe foi denunciado ao Detran. Os criminosos falsificaram o anúncio oficial do certame, feito pelo leiloeiro. Os golpistas mudaram os telefones de contato, levando as pessoas a obterem informações falsas e, possivelmente, serem enganadas.

A descoberta foi feita pelo próprio leiloeiro oficial, Luiz de Chirico Júnior, ao receber o anúncio falsificado de conhecidos com diversas reclamações. “Eles pegaram meu anúncio e trocaram os dois telefones. Esses dois números não são meus. Meus números são 98218-1717 e 99192-0022”, reforçou o leiloeiro que também usou suas redes sociais para avisar sobre o golpe.

Chirico já foi à polícia denunciar o esquema, mas ele não sabe se alguém acabou vitimada pelos golpistas.

