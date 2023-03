Detran abre vagas de cursos para mototaxistas no Amazonas

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abre, na próxima segunda-feira (13/03), no município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus), as inscrições, de forma gratuita, para o curso de especialização voltado para mototaxistas e motofretistas (150 vagas), e do curso de atualização para mototaxistas (50 vagas) e, também, para agentes de trânsito que são servidores celetista e estatutário da casa (20 vagas).

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março, das 8h às 14h, no Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran, naquele município, localizado na Praça da Rodoviária, s/n, bairro Centro. O intuito visa qualificar condutores e atualizar profissionais para que possam exercer suas profissões de forma correta e com segurança.

“Esse curso é importantíssimo, pois dá oportunidade para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Então, convidamos os condutores de Presidente Figueiredo para fazerem parte dessa iniciativa”, ressalta a subgerente do setor de Cursos do Detran Amazonas, Fátima Reis.

Requisitos

Para se inscrever, os interessados deverão apresentar no dia da inscrição a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma cópia do comprovante de residência.

Os mototaxistas e motofretistas que desejam ser especializados deverão possuir os seguintes critérios: ter completado 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para atualização de agentes de trânsito, se faz necessário que os profissionais tenham 3 anos de curso. Já para mototaxistas, terão que possuir 5 anos de curso especializado.

Aulas e carga horária

As aulas iniciarão no dia 25 de março, na Escola Estadual Maria Calderaro, localizada na Avenida Acariquara, s/n, no Centro, de 8h às 18h, com intervalo para almoço. Após o término do curso, os participantes farão uma prova final, se aprovados receberão um certificado de conclusão do curso.

A carga horária para o curso de especialização será 30 horas/aula, o de atualização para agentes de trânsito será de 32 horas/aulas e para mototaxistas serão 10 horas/aula.

Fátima reforça, ainda, a importância dos os participantes não faltarem às aulas. “Desejamos que os participantes não desistam, não fiquem no meio do caminho, e que cumpram essa carga horária. Então, esperamos que todos sejam persistentes e fiquem até o fim do curso”, reforçou.