Detran-AM abre mais vagas para entrega de CNH e amplia o horário do drive-thru

Por conta do sucesso na primeira semana de entrega da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abriu novas vagas esta semana para o sistema passa e leva (drive-thru) e aumentou o horário de atendimento em 1h30.

Desde a última quinta-feira (11/03), o Detran vem realizando a entrega das CNHs na sede antiga do Órgão, localizado na Avenida Mário Ypiranga Monteiro. Nos dois primeiros dias, 460 CNHs foram entregues.

“Como vimos que houve um bom fluxo na entrega, já iniciamos esta semana com mais 816 vagas para agendamento. Além disso, ampliamos as entregas para até 16h30”, explicou Amurinê Tomaz, diretor-técnico do Detran-AM. Antes o atendimento era até as 15h.

Além da ampliação no horário, o tempo entre uma entrega e outra foi reduzido de dez para cinco minutos. “A procura foi tanta que até essas 816 vagas já se esgotaram”, afirmou Tomaz.

Por conta disso, outras 270 vagas para agendamento serão disponibilizadas nesta quarta-feira (17/03) para atendimento na sexta-feira (19/03).

Mais 2 mil vagas – Nesta quarta-feira, o Detran-AM também vai abrir mais duas mil vagas de agendamento, para começar a entrega a partir da próxima segunda-feira (22/03). Essas entregas também serão na modalidade drive-thru

Essa nova modalidade de entrega da CNH foi implantada para dar vazão a 19 mil habilitações represadas, por conta da paralisação das atividades do Órgão devido à pandemia da Covid-19.

Documentos – A entrega da CNH só poderá ser feita para quem estiver agendado e com documento de identificação com foto. Para os casos de segunda via da CNH por perda, roubo ou furto, o usuário ainda precisa apresentar o Boletim de Ocorrência.

Se no dia agendado a pessoa não puder comparecer, ela pode enviar outra pessoa, mas desde que tenha procuração reconhecida em cartório para representá-la. Caso ela falte, será necessário novo agendamento.

*Com informação da Assessoria de Imprensa