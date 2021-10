Detran-AM anuncia terceiro leilão do ano com 600 veículos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realiza, nos dias 14 e 15 de outubro, o terceiro leilão de 2021. Como nas edições anteriores, o certame continuará de forma on-line, e a visitação dos veículos iniciará segunda-feira (04/10). Serão leiloados aproximadamente 600 veículos.

O certame será de responsabilidade da empresa leiloeira WR Leilões. A partir de agora, a empresa será a única credenciada a realizar leilões do Detran-AM.

Dentre os veículos que vão a leilão, 550 são motocicletas e 50 são carros, nos mais diversos estados de conservação. Por isso, é importante que os interessados em participar do certame visitem o local onde os veículos estarão expostos.

Para realizar essa visita, é necessário agendamento prévio com a empresa leiloeira. Os interessados podem fazer o agendamento nos contatos (92) 99530-0003 e 99531-0008, ou no site www.wrleiloes.com.br.

A visitação pode ser feita de segunda-feira (04/10) até a próxima sexta (08/10), no galpão da empresa, localizado na rodovia Manoel Urbano, quadra O, nº 7, em Cacau Pirêra, na cidade de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Somente pessoas agendadas podem visitar os veículos. O local estará aberto das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

“Nosso pátio já está todo organizado para receber as visitações. Será um megaleilão com diversos veículos bons. A expectativa nesse primeiro certame da WR leilões com o Detran Amazonas é das melhores”, relatou Wesley Silva, leiloeiro oficial do certame.

Lances – Depois da visitação, os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no site da empresa leiloeira (www.wrleiloes.com.br). Somente pessoas cadastradas poderão dar um lance.

O valor mínimo do lance será de R$ 200, para carros, e de R$ 100, para motocicletas.

Após o arremate, o participante deverá efetuar o pagamento de 25% do valor como garantia do bem. Será enviado um e-mail para o arrematante com o boleto bancário para o depósito. Se o pagamento não for efetuado em até 48h, a pessoa perderá o lote arrematado.

Em caso de desistência, não haverá devolução do valor pago como garantia do arremate, ou seja, os 25% da entrada.

Para mais informações, o Detran Amazonas disponibilizou o edital do certame no site do Órgão (www.detran.am.gov.br), no menu “Publicações” e depois na aba “Editais”.

Nova credenciada – A WR Leilões atua em diversos ramos e vem realizando leilões judiciais e extrajudiciais desde o ano de 2017. Conta com uma estrutura moderna e adequada para realização de leilões nas modalidades presenciais e eletrônicas, trazendo maior agilidade e efetividade nas execuções de leilões públicos.

A empresa tem como parceiro o leiloeiro público e oficial, Wesley Silva, sendo este nomeado perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), com autonomia para atuar em todo o estado do Amazonas e em Roraima. Além do Detran Amazonas, a empresa também é credenciada para certames de leilões do Detran Roraima.

Último leilão – O segundo leilão deste ano, realizado nos dias 27 e 28 de agosto, foi um sucesso. O certame ocorreu durante dois dias, e foram arrematados 622 veículos, sendo 476 motos e 146 carros.

O veículo que teve o maior lance foi o carro modelo Mitsubishi Pajero Full, ano 2009, arrematado por R$ 52 mil. No mercado, o mesmo veículo é vendido por mais de R$ 80 mil, segundo a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O dinheiro arrecadado nesses leilões é utilizado para a quitação das dívidas desses veículos que, na maioria das vezes, são removidos ao parqueamento por licenciamento em atraso.

* Com informações da assessoria de imprensa