Detran-AM informa problemas técnicos no novo processo de renovação da CNH

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) detectou, no fim da tarde desta terça-feira (06/07), um problema técnico no novo processo de renovação da CNH, desenvolvido pela Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam). Assim que foi descoberto, solicitamos a retirada do serviço da página do Detran para não prejudicar mais pessoas.

Imediatamente, solicitamos a Prodam uma análise da situação, uma vez que o serviço havia sido validado pelos técnicos da Empresa de Processamento de Dados para ser lançado à população. Eles então detectaram “um problema de usabilidade no serviço de renovação de CNH no site do Detran-AM”, onde “a página poderia levar o usuário a imprimir apenas um dos documentos necessários (boleto de pagamento ou o comprovante de agendamento)”, informou em nota a Prodam.

Ao todo, 122 usuários foram afetados e, segundo a Prodam. os mesmos serão informados em seus e-mails sobre o procedimento a ser adotado para obter o documento faltante para concluir o atendimento.

O Detran-AM lamenta que o problema no sistema tenha causado transtorno a nossos usuários, mas reafirmamos que já solicitamos todo o empenho da equipe técnica da Prodam para sanar o problema no menor tempo possível e, assim, poder reestabelecer o serviço de renovação de CNH no site do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa