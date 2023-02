Detran-AM inicia na quarta-feira (15) visitação do primeiro leilão de 2023

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia, na quarta-feira (15/02), a visitação de veículos do primeiro leilão de 2023. Os interessados em fazer a inspeção visual poderão comparecer até sexta-feira (17/02), das 8h às 16h, no pátio da WR Leilões, localizado na rodovia Manoel Urbano (AM-070), no distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Ao todo, serão disponibilizados 433 veículos. Desse quantitativo, são 202 motocicletas e 55 carros recuperáveis que poderão voltar à circulação. Além disso, o certame terá 122 motos e 54 automóveis sucatas, servindo apenas para a utilização de peças.

Mais uma vez, o certame será no formato on-line pelo site da empresa leiloeira (www.wrleiloes.com.br), no dia 23 deste mês, com início dos trabalhos marcados para as 9h.

“Para a visitação os interessados não precisarão agendar, basta comparecer no local e no horário permitido, porém, só poderão participar do leilão e ofertar seus lances as pessoas que estiverem cadastradas previamente na WR Leilões. Isso pode ser feito tanto no dia da visitação quanto diretamente no site”, disse Altair Gadelha, gerente do setor de leilões do Detran-AM.

Cada automóvel disponível neste certame tem inicialmente um lote mínimo. Para verificar, basta acessar o site institucional do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), clicar em Publicações, depois em Editais, seguido de Editais 2023, aba Leilões, e por fim acessar o edital do chamamento público.

Golpe

A prática criminosa do falso leilão é constante, é importante sempre buscar informações nos canais oficiais da instituição. Para que esse tipo de golpe não faça mais vítimas, o gerente do setor faz o alerta à população.

“O Detran não faz venda direta de nenhum veículo, então desconsiderem de imediato qualquer chamamento via rede social e em situações simulando o perfil do diretor-presidente para oferecer carro ou moto de leilão. A única forma de adquirir um automóvel do pátio é participando do certame”, informou Altair.