Detran Amazonas convida donos de empresas de desmontagem para reunião de credenciamento

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) convoca os empresários que possuem negócios no ramo do desmonte, compra e venda oriundas dessa atividade, para uma reunião na próxima quarta-feira (01/02), às 15h, na sede do Detran-AM, localizado na Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de Novembro, Manaus – AM.

O credenciamento tem como objetivo regularizar as empresas que praticam a atividade do desmonte perante o Detran Amazonas, pois os procedimentos de desmontagem de veículos, reciclagem e recuperação de peças preservam e melhoram a qualidade do meio ambiente, impedindo uma série de problemas para a saúde pública e aumentam a segurança.

“A reunião será importante, pois a instituição além de estar disponibilizando o credenciamento aos interessados, também será explicado como as empresas irão atuar junto ao Detran-AM”, disse o gerente do setor de leilão do órgão, Altair Gadelha.

Os interessados em participar da reunião devem acessar o link do formulário abaixo e inserir informações como nome completo, nome e endereço da empresa, e-mail e número para contato:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRxgvoTD3NEnwFltTDml_gYsJwE48qLsON0_OGQuMIMQcIxg/viewform

Lei do Desmonte

A Lei Federal nº 12.977/2014, regula a atividade desmontagem, onde poderá ser realizada somente por empresa de desmontagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do Estado em que atua.

A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 611 é responsável por regular e disciplinar a atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres e a comercialização de partes e peças usadas no Estado.