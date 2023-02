Detran Amazonas divulga edital de chamamento para credenciamento de instrutores

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) tornou público o Edital de Chamamento n° 002/2023 para o credenciamento de Pessoa Jurídica (PJ) interessada em atuar, por meio de profissional técnico de seu quadro, na oferta de cursos referentes à instrução e educação para o trânsito.

A portaria que define as regras para o credenciamento está disponível na íntegra no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), na seção “Portarias Normativas”.

Os cursos ofertados incluem os relacionados aos processos de formação, qualificação de candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de atualização e reciclagem de condutores infratores, além dos cursos especializados de trânsito de competência do Detran-AM, em conformidade com a legislação vigente.

Os interessados poderão entregar a documentação necessária no Protocolo Administrativo do Detran-AM, das 8h às 14h, endereçada à Comissão de Credenciamento do órgão de trânsito, em sua sede, localizada na avenida Mario Ypiranga Monteiro, 2.884, bairro Parque Dez, ou ainda pelo e-mail [email protected]