Detran divulga lista de contemplados na 1ª fase da CNH Social em Manaus

Redação AM POST

O Governo do Estado do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), divulgou, nesta segunda-feira (29/11), a lista dos primeiros mil contemplados na 1ª etapa do projeto “CNH Social”. O projeto faz parte do Programa Detran Cidadão, que vai beneficiar mais de 300 mil pessoas, nos próximos dois anos, com a emissão de CNH gratuita, isenção de taxas para curso de mototaxista e motofretistas, distribuição de capacete e colete, além de curso teórico de legislação para alunos da rede pública estadual de ensino médio.

Essa primeira lista, disponível no site www.detrancidadao.am.gov.br, contempla apenas os inscritos na capital e pode ser acessada no site do programa, no detrancidadao.am.gov.br. As inscrições continuam até o dia 31 de dezembro deste ano. E, nas próximas semanas, uma nova lista será divulgada com os selecionados do interior.

O projeto “CNH Social” é voltado para pessoas de baixa renda e vai disponibilizar aproximadamente 20 mil vagas, por ano, para emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além da primeira CNH, o projeto ainda prevê a adição e a mudança de categoria.

A economia para as pessoas beneficiadas no “CNH Social” pode ser de R$ 1.000 a R$ 1.600, a depender da categoria escolhida.

*Inscritos* – O projeto “CNH Social” recebeu, até a manhã desta segunda-feira (29/11), 146.948 inscrições. Desse total, 124.070 são de pessoas que moram em Manaus, e 22.878 do interior.

“As inscrições estão abertas desde o dia 17 de novembro. Evidentemente que precisa haver uma maior procura no interior, por isso estamos deixando as vagas abertas até o dia 31 de dezembro. A gente percebe que há uma procura muito maior dos interessados aqui em Manaus, mas já temos feito um trabalho de divulgação importante para que a gente tenha um número maior de pessoas a serem contempladas nos municípios do interior do Estado”, frisou o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá.

Além de Manaus, os municípios com mais inscritos no projeto “CNH Social” são Iranduba (3.599), Manacapuru (3.322), Itacoatiara (2.922), Coari (2.245) e Humaitá (1.280).

A maior procura foi pela primeira habilitação categoria B, que teve 86.868 inscritos, seguido da categoria A com 46.254 inscritos.

Os demais inscritos optaram pela troca e adição de categoria. A procura pela troca ficou assim: para D (5.178 inscritos), para E (1.311 inscritos) e para C (422 inscritos). Já, as inscrições para a adição de categoria tiveram 3.283 inscritos para Cat A e 3.632 para Cat B.

*Selecionados* – As pessoas selecionadas nessa primeira etapa do projeto “CNH Social” devem comparecer na sede do Detran Amazonas, no dia e horário divulgado na lista com o resultado da seleção. As pessoas que faltarem ou chegarem atrasadas, terão que esperar uma nova lista de chamamento para dar continuidade ao processo.

No dia e hora marcado, a pessoa selecionada deve comparecer munida dos seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF, Título de eleitor, comprovante de residência e comprovante de renda.

Em seguida, será realizada a coleta de foto e biometria e encaminhamento para a clínica médica credenciada e, por fim, para Centro de Formação de Condutores (CFC), conhecido popularmente como autoescola, para dar início às aulas teóricas, no caso de 1ª habilitação.

No caso de troca e adição de categoria, depois de vir ao Detran com a documentação solicitada, os candidatos serão direcionados para a clínica médica e, depois, para iniciarem as aulas práticas no CFC.

Nessa primeira etapa, o projeto “CNH Social” vai selecionar mil pessoas que moram em Manaus para iniciarem o processo de primeira habilitação para a categoria A e categoria B, adição de categoria A e categoria B, além de troca para as categorias C, D e E.

Aulas – A primeira turma do curso teórico de legislação para quem vai tirar a primeira CNH nas categorias A e B terá início no dia 2 de dezembro. Serão 30 alunos que vão cumprir a carga horária de 45 horas aulas.

As demais turmas para primeira CNH, mudança e adição de categoria serão iniciadas ao longo das próximas semanas.

Próxima seleção – A segunda lista de contemplados no projeto “CNH Social” deverá ser divulgada em janeiro do ano que vem. Nessa nova listagem serão selecionados candidatos tanto da capital, quanto do interior do estado.

As vagas para essa primeira fase ficaram divididas da seguinte maneira:

Primeira Habilitação:

Cat. A – 636 vagas;

Cat. B – 136 vagas;

Adição de Categoria:

Cat. A – 76 vagas;

Cat. B –76 vagas;

Mudança de categoria:

Cat. C – 8 vagas;

Cat. D – 49 vagas;

Cat. E – 19 vagas.

* Com informações da assessoria de imprensa