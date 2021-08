Detran suspende atendimento no PAC da Compensa e remaneja serviços agendados

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informa aos usuários com atendimentos agendados para o posto do órgão na unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da Compensa, que os atendimentos serão transferidos para outras unidades, a partir da segunda-feira (23/08), devido a uma reforma a ser realizada no local.

Os atendimentos agendados no posto do PAC da Compensa no período de 23 a 31 de agosto serão transferidos para os seguintes locais:

• Usuários com agendamento no horário das 8h às 9h50 deverão se dirigir ao PAC Alvorada para atendimento no mesmo horário marcado;

• Usuários agendados no horário das 10h às 14h deverão procurar atendimento no Posto de Atendimento do Detran no Shopping Ponta Negra, no mesmo horário.

