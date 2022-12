Horário de atendimento do Detran-AM tem alteração na segunda-feira (5°)

Redação AM POST

O atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) terá mudanças na segunda-feira (05/12), devido ao jogo da Seleção Brasileira. A partida, válida pelas oitavas de finais, será realizada às 15h (Manaus) e, assim como ocorreu na primeira fase da Copa, o expediente será encerrado ao meio-dia. Todos os agendamentos para depois das 11h serão reagendados em Manaus e no interior.

Continua depois da Publicidade

O cidadão que está com agendamento para os serviços de habilitação ou de veículos poderá comparecer até o dia 16 de dezembro, no mesmo horário, ao local agendado.

Os alunos que estão com os exames de legislação marcados para o dia 5 de dezembro, precisam entrar em contato com a Controladoria Regional de Trânsito (CRT), no número (92) 3643-0062, e remarcar o exame teórico ou esperar o contato da CRT com as opções de nova data.

Provas práticas

Continua depois da Publicidade

Os exames de direção da Categoria A agendados para depois das 11h, serão realizados no período da manhã, das 8h às 10h30. E os da Categoria B foram antecipados para este sábado (03/12).

Todas as pessoas com agendamento para prova prática deverão ser avisadas sobre a mudança por meio da sua autoescola.