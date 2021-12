Inscrições para ‘CNH Social’ se encerram na sexta-feira (31)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Encerram-se nesta sexta-feira (31/12) as inscrições para o “CNH Social” em todo o estado. As inscrições estão abertas desde o dia 17 de novembro e, até essa segunda-feira (27/12), mais de 254 mil pessoas já haviam se inscrito no projeto, criado pelo Governo do Amazonas e desenvolvido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

As inscrições podem ser realizadas no site www.detrancidadao.am.gov.br. Os inscritos podem optar pela primeira habilitação, adição ou troca de categoria.

O projeto é voltado a pessoas de baixa renda, maiores de 18 anos, cuja renda familiar mensal per capita seja de até meio salário mínimo, e a renda mensal familiar seja de até dois salários mínimos.

Além disso, para participar é necessário possuir Cadastro Único (CadÚnico) e ser morador do Amazonas há pelo menos dois anos, comprovado pelo título eleitoral.

O “CNH Social” vai beneficiar 20 mil pessoas todos os anos. O projeto faz parte do programa Detran Cidadão, considerado o maior programa de inclusão social no trânsito do Amazonas.

Números – Desde o dia 17 de novembro, quando o Programa Detran Cidadão foi lançado, 254.676 pessoas se inscreveram no projeto “CNH Social” em todo o estado. Os moradores de Manaus foram os que mais aderiram ao projeto, com 202.791 inscrições.

Depois da capital, os cinco municípios com mais inscrições foram Manacapuru (6.775), Iranduba (5.308), Itacoatiara (4.185), Coari (3.486) e Parintins (2.852).

Os municípios com menos inscritos foram Japurá (5), Santa Isabel do Rio Negro (19), Itamarati (25), Fonte Boa (37) e Jutaí (38).

“Eu faço aqui um apelo aos moradores do interior, que se inscrevam na ‘CNH Social’, pois essa oportunidade é para todos, e não apenas para quem mora em Manaus. Acreditem no projeto criado pelo governador Wilson Lima, que tem tido um olhar diferenciado aos moradores do interior”, disse Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

Primeira lista – A primeira lista com os primeiros mil selecionados do projeto “CNH Social” foi divulgada no dia 29 de novembro. Nesse grupo foram selecionadas pessoas para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como realizarem a adição ou troca de categoria.

A primeira turma do projeto “CNH Social” já tem 23 pessoas formadas e prontas para receber a Carteira Nacional de Habilitação.

Próxima lista – O Detran Amazonas deve divulgar a segunda lista de selecionados no projeto em janeiro de 2022. Dessa vez serão contemplados moradores do interior e também de Manaus.

Antes disso, porém, o Detran-AM vai divulgar uma lista com os faltosos da primeira seleção. Eles terão uma segunda oportunidade para comparecer ao Detran para iniciarem as aulas teóricas. Caso não atendam ao novo chamamento, serão desclassificados do projeto.

