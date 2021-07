Mais de 1 mil veículos estão sob risco de ir a leilão em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) publicou, na quinta-feira (28/07), edital de notificação para os proprietários de mais de 1 mil veículos removidos em blitze do órgão. Essas pessoas têm até o dia 29 de setembro para quitar seus débitos e retirar os veículos do parqueamento, sob risco do bem ir a leilão.

Continua depois da Publicidade

Ao todo, 1.130 veículos foram recolhidos durante as blitze e estão na relação do próximo leilão do Detran Amazonas, que irá acontecer nos dias 30 de setembro e 1º e 2 de outubro. O proprietário deve ficar atento ao prazo final para regularização dos débitos e da retirada do veículo do parqueamento, que deve ser totalmente concluído até o dia 29 de setembro.

Como recuperar o veículo – Para retirar o veículo da lista do próximo leilão do Detran Amazonas, o primeiro passo é fazer o agendamento no site do Detran (www.detran.am.gov.br) e escolher a opção “Liberação de Veículo Removido”

No dia do atendimento, o cidadão deverá se dirigir ao Departamento Operacional, que fica na sede do órgão, para assinar o termo de ciência de retirada de veículo do leilão. Feito isso, o proprietário terá até o dia 29 de setembro para sanar as irregularidades, pagar todas as dívidas e retirá-lo do parqueamento. Somente dessa maneira é que o veículo vai estar liberado para ser entregue ao proprietário.

Continua depois da Publicidade

Vale lembrar que o processo de liberação do veículo engloba o pagamento das taxas e multas em atraso, dívida sobre IPVA em atraso, inclusive os débitos já em dívida ativa do estado, além de despesas com a remoção e as diárias de parqueamento e outros encargos previstos na legislação.

A relação completa dos veículos está disponível no site do Detran-AM, no menu “Publicações/Editais”. Para outras informações, basta ligar para o (92) 3643-0034.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa