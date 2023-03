Mais de 30 motocicletas que estavam preparadas para “rolezinho” foram apreendidas pelo Detran-AM em Manaus

Redação AM POST

Na noite da quinta-feira (02/03) e madrugada desta sexta-feira (03/03), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deflagrou, nas zonas sul e leste de Manaus, a operação Via Segura, com o objetivo de retirar de circulação motocicletas com descarga livre, mau estado de conservação, com placa adulterada, sem equipamentos de segurança, além de condutores dirigindo sob o efeito de álcool, entre outras irregularidades.

A ação contou com o apoio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Força Tática da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o coordenador de fiscalizações do Detran-AM, Arthur Cruz, a operação iniciou pelos bairros Petrópolis e Cachoeirinha, ambos na zona sul da cidade, onde foram removidas 15 motocicletas.

Em seguida, por volta das 0h30, a equipe seguiu para a rua Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, para apurar possível concentração de motocicletas que estariam se preparando para iniciar um “rolezinho”.

“Com a chegada da equipe no local, alguns condutores abandonaram as motocicletas, tendo sido removidas 38, além de um carro”, explicou ele, detalhando ainda que, no total, foram realizadas 166 autuações e 53 remoções veiculares.

Ainda na ação foram registradas 33 autuações de condução de veículo sem licenciamento, 31 autuações por direção de veículo sem CNH, 21 conduções de veículo sem equipamento de segurança, 19 conduções de motocicleta sem capacete de segurança e oito conduções veiculares com CNH de categoria diferente do veículo.