Mais de 30 motoristas são flagrados alcoolizados durante final de semana em Manaus

As fiscalizações do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) no feriado prolongado da Páscoa resultaram em 39 motoristas flagrados pela Lei Seca e 177 autuações por diversas irregularidades.

As ações foram realizadas entre a tarde da última quinta-feira (1º/04) e a noite desse domingo (04/04). Na quinta, o foco foram as barreiras das saídas de Manaus pelas rodovias estaduais AM-070 e AM-010. Nos demais dias, as operações ocorreram nas ruas da capital, com foco na Lei Seca.

Na quinta à tarde, as abordagens iniciaram na barreira policial localizada na saída da AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva, onde dois condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida.

Lei Seca – Na noite do mesmo dia, o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) montou uma blitz da Lei Seca na avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus. Sete condutores foram flagrados no teste do bafômetro e três se recusaram a fazê-lo, sendo todos autuados com base nos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, dez pessoas tiveram a CNH recolhida e quatro motocicletas acabaram sendo removidas por irregularidades.

No sábado (03/04), as abordagens aconteceram na avenida Mário Ypiranga Monteiro, na zona centro-sul da capital. Ao todo, 85 autos de infração foram emitidos, sendo 12 por alcoolemia. Neste dia, também, sete motocicletas e dois carros foram removidos para o parqueamento do Detran-AM.

Na operação realizada no domingo, o foco foi a volta dos balneários e dos sítios com acesso pela região do Tarumã, na zona oeste. A fiscalização foi montada na rua Agente Mauro Lobo, localizada no bairro Ponta Negra. No local, 18 condutores foram flagrados no bafômetro e três se recusaram a fazer o teste. Foram 47 infrações cometidas, resultando em três veículos removidos, 16 CNHs e seis Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) recolhidos.

“Intensificamos as operações nas rodovias estaduais, AM-010 e AM-070, no início do feriado, devido ao grande fluxo de veículos na saída da cidade. Nos demais dias, identificamos muitos carros em situação irregular e diversos condutores insistindo na combinação nefasta de dirigir sob o efeito de bebida alcoólica”, explicou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

* Com informações da assessoria de imprensa