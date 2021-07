Mais de 500 veículos envolvidos em crimes estão no parqueamento do Detran em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Ao longo dos últimos três anos, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) fez um levantamento dos veículos removidos ao parqueamento do órgão e identificou mais de 530 deles com algum tipo de restrição, incluindo roubo, furto ou adulteração de chassi.

Mais de 60 veículos já foram devolvidos aos donos e outros 60 estão em processo de encaminhamento para a delegacia e, posteriormente, devolução aos proprietários.

“Desde que assumimos o Detran Amazonas, temos desenvolvido esse trabalho com os veículos que já estavam armazenados no nosso parqueamento. É um trabalho minucioso que é feito veículo a veículo, em que identificamos chassis adulterados, placas clonadas, motores trocados, além de veículos com restrição de roubo e furto”, explicou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

Esta semana, mais de 340 veículos foram identificados com irregularidades pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estão realizando em Manaus a Operação Pátio Limpo desde o dia 30 de junho. Mas, segundo um levantamento feito pelo setor operacional do Departamento, 32 desses veículos só tiveram o registro de roubo e furto após terem sido removidos ao parqueamento. Essa é uma prática que incide em crime de “falsa comunicação de crime”, previsto no artigo 340 do Código Penal.

“Esse número, com certeza, vai aumentar ainda mais, pois estamos verificando as placas dos últimos veículos levantados pela PRF. Todas essas falsas comunicações de crime serão encaminhadas para a Polícia Civil, que será responsável por indiciar os proprietários que, possivelmente, registraram BO falso após o veículo ter sido removido pelo Detran”, explicou o gerente do setor operacional do Detran-AM, Altair Gadelha.

* Com informações da assessoria de imprensa