No Sábado de Carnaval, Detran-AM realiza megafiscalização e reforça operações até a Quarta-Feira de Cinzas

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, na noite deste sábado (18/02), uma megafiscalização com o objetivo de reduzir o número de condutores dirigindo sob o efeito do álcool e, consequentemente, evitar acidentes de trânsito e resguardar vidas. A ação faz parte de uma programação desenvolvida pela instituição para compor o “Carnaval na Floresta”, organizado pelo Governo do Estado.

A fiscalização deste sábado foi deflagrada na sede do Detran Amazonas, na zona centro-sul da capital, e se fez presente em todas as áreas da cidade, principalmente naquelas em que ocorrem as festas de Carnaval, onde o consumo do álcool é mais frequente.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, revelou que o planejamento para as fiscalizações do “Carnaval da Floresta” está em andamento desde a última quinta-feira (16/02), abrangendo não apenas a capital, mas também a Região Metropolitana.

“Estamos utilizando o emprego de todo o nosso efetivo, não só dos nossos agentes de trânsito, mas em parceria com outros colaboradores e também com os policiais militares que fazem parte do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), e tem convênio com o Detran Amazonas para a gente a faça, de maneira integrada, as nossas ações de fiscalização”, informou.

Rodrigo de Sá reforçou que as fiscalizações irão continuar até a Quarta-Feira para que, ao longo de todo o período festivo, a instituição possa ofertar segurança no trânsito e, com isso, salvar vidas e evitar acidentes. “O que nós queremos, na verdade, é que este ano não tenhamos nenhum acidente, que a gente consiga reduzir os índices (de infrações) e que não haja vítimas fatais no Carnaval”, destacou.

Fardamento

Ainda na oportunidade, os agentes de trânsito estavam trajando o novo uniforme desenvolvido pela instituição. Conforme o diretor-presidente do Detran-AM, essa novidade faz parte de um processo de transformação, especialmente na área de operações, pelo qual a autarquia está passando.

“Nós estamos reformulando a nossa metodologia, trazendo um efetivo diferente. Queremos estimular nossos servidores para que eles possam trabalhar mais motivados, por isso estão de fardamento novo e estamos adquirindo, também, equipamentos de ponta para que a gente tenha uma fiscalização cada vez mais eficaz e, com isso, realizar um trabalho de excelência, garantindo segurança para a população”, disse.

Rodrigo de Sá lembrou, ainda, que o Detran Amazonas está às vésperas de iniciar o curso de formação dos aprovados no concurso público e que eles, em breve, irão integrar as fiscalizações, dando uma cara nova à instituição.