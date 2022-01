Número de habilitados cresceu 16% no Amazonas em 2021, destaca Detran

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O número de habilitados no Amazonas cresceu 16,3% em 2021, em comparação ao ano anterior. A quantidade de condutores saltou de 681.006, em dezembro de 2020, para 814.247, no ano passado. Manaus permanece com a maior concentração de pessoas habilitadas no estado, seguida dos municípios de Itacoatiara, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Continua depois da Publicidade

Em Manaus, até o dia 31 de dezembro do ano passado, 705.729 pessoas possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As três categorias com mais habilitados na capital são “B” (404.249), “AB” (168.503) e “A” (32.733). A maioria dos habilitados em todas as categorias ainda são os homens. Eles representam 67,3% dos condutores com CNH na capital, e elas, 32,7%.

A diferença na proporção entre homens e mulheres habilitados é ainda maior no interior. Nos 61 municípios, as mulheres com CNH representam apenas 23,3% das pessoas com habilitação. Já os homens são 76,6% do total de habilitados. Em números absolutos, das 108.518 pessoas com habilitação no interior do Amazonas, 25.323 são do sexo feminino e 83.195 do sexo masculino.

Interior – No interior, em razão do fato do principal modal ser constituído por motocicletas, o perfil dos habilitados é diferente dos números gerais do estado e dos números da capital.

Continua depois da Publicidade

A predominância no interior é de pessoas habilitadas para conduzir motos e carros (Cat. “AB”). São 54.072 habilitados. Em seguida vêm os condutores com CNH categoria “B” (22.824) e depois a “A” (15.125).

Levando em consideração os números de habilitados de todas as categorias que podem conduzir motocicletas (A, AB, AC, AD e AE), há, no interior do Amazonas, 329.526 pessoas habilitadas para pilotar veículos de duas rodas.

Continua depois da Publicidade

Municípios – No balanço de 2021, os municípios de Itacoatiara, Manacapuru e Presidente Figueiredo foram os três com mais pessoas habilitadas no interior do estado.

Em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus) são 11.668 pessoas com CNH. As principais categorias de habilitados são da “AB” (6.019), seguido da “B” (1.952) e depois da “A” 1.850. No município, os condutores de motocicletas habilitados (Cat “A” e “AB”) chegam a 7.869 pessoas.

Continua depois da Publicidade

No município de Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital) o número de habilitados é de 11.464, sendo 5.434 da Categoria “AB”, 2.111 na Categoria “A”, 2.085 na Categoria “B” e os demais 1.825 são condutores das outras categorias.

E em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), o perfil dos habilitados é diferente. Por lá, dos 8.316 condutores com CNH, a maioria possui categoria AB (3.286), B (2.573) e D (655).

* Com informações da assessoria de imprensa