Operação flagra motoristas bêbados e sem habilitação em Manaus

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), efetuou 40 autuações por diversas irregularidades, na noite desta quinta-feira (20/05), durante a operação “Pela Vida”. A fiscalização foi realizada na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital.

A operação “Pela Vida” é coordenada pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates. Além das barreiras de trânsito do Detran-AM, equipes da Polícia Militar realizam incursões policiais pelas redondezas do bairro para apurar denúncias ligadas ao tráfico de drogas.

De acordo com o Detran-AM, as autuações foram aplicadas por várias infrações, entre as principais, a ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de registro e licenciamento de veículo.

Na ocasião, três motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas e duas motocicletas foram removidas ao parqueamento do Detran-AM.

Descumprimento de decreto – No bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus, policiais da Secretaria de Segurança e da Força Tática, encerraram as atividades de um lounge bar em inauguração. O local estava funcionando acima da capacidade de ocupação do espaço, que deve ser de até 50%. Além disso, o estabelecimento também não cumpria com a norma que impõe limite de músicos no local.

* Com informações da assessoria de imprensa