Operação prende mulher com arma falsa e flagra motoristas bêbados em Manaus

Redação AM POST

Três pessoas foram presas na noite dessa quarta-feira (28) pelos crimes de roubo e adulteração de veículo durante fiscalização na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Na mesma operação, três homens foram detidos por estarem dirigindo bêbados. As prisões ocorreram na barreira de fiscalização montada pelo Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Um casal foi preso em flagrante pelo crime de roubo e com a mulher foi encontrado um simulacro de arma de fogo usado na ação.

Minutos depois, um homem foi preso em uma motocicleta adulterada. Durante a revista no veículo, foi identificada a adulteração no chassi da moto e constatado que a placa era de material plástico. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais que prestavam apoio às equipes do Neot. Os flagranteados foram conduzidos para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Além dos condutores flagrados sob efeito de álcool, houve ainda 114 autuações de trânsito por diversas irregularidades. O Neot apreendeu 15 veículos, que foram levados para o parqueamento do Detran.

* Com informações da assessoria de imprensa