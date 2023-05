Assista: Suspeito de matar homem em bar por ciúmes é preso em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado como Willian Oliveira Moura, de 30 anos, foi preso, nesta segunda-feira (8), suspeito de matar Anderson Junior Costa de Souza, que tinha 38 anos, no dia 25 de junho de 2022, em um bar situado na Rua Juareizinha, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O crime foi motivado após a vítima flertar com a mulher de William.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, Anderson estaria em um bar e na ocasião mexeu no cabelo da mulher de William que, com ciúmes, efetuou um disparo com uma arma de fogo contra ele.

Conforme o delegado Daniel Anthony, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), William e Anderson não se conheciam e estavam apenas no bar ingerindo bebidas alcoólicas em mesas diferentes.

“O que ele [william] nos conta em depoimento é que vítima estaria um pouco alcoolizada e teria mexido com algumas pessoas que estavam na mesa junto com ele. Inclusive, teria mexido com ele próprio. Ele não gostou da atitude da vítima, foi até a casa dele, pegou uma arma de fogo, voltou ao bar e efetuou o disparo contra a vítima”, explicou o delegado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de sua companheira, William estava acompanhado de outras mulheres na mesa do bar.

William vai responder pelo crime de homicídio, vai ser encaminhando para o sistema carcerário e ficará à disposição da justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE