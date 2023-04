Concurso expulsa Miss Espírito Santo após agressão contra outra mulher

Redação AM POST

Nesta quinta-feira, 13, Thayssa Florindo, de 20 anos, eleita miss pela cidade de Iúna, na Região do Sul do Espírito Santo, foi expulsa do concurso de beleza após se envolver em um briga com uma outra mulher, A jovem disputaria o título de Miss Universo Espírito Santo, mas foi desclassificada pela organização do evento depois da circulação do vídeo da briga na internet.

A gravação mostra parte da confusão filmada durante uma festa na cidade de Ibatiba, município vizinho a Iúna. A miss afirma no vídeo que agrediu e agrediria novamente a mulher. “Desci o pau mesmo, desço o pau mesmo. Mexe que eu desço outro. Capet*”, disse ela durante a briga.

Em depoimento, Thayssa confirmou que brigou com uma mulher e disse que tudo começou após a mesma jogar um copo de bebida em cima dela.

A vítima, que já foi amiga da miss, alegou ter sido agredida e ameaçada. Logo após, ela teria comunicado sua versão do ocorrido para a coordenadora do Miss Iúna.