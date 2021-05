David Almeida anuncia modernização da feira Manaus Moderna e pacote de ações pós-cheia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta segunda-feira, 31/5, a revitalização da feira Manaus Moderna como uma das grandes obras que pretende realizar na cidade após a cheia. O chefe do Executivo municipal também explicou as medidas que pretende adotar para que os próximos anos de enchentes sejam recebidos de maneira branda pela população da cidade.

“Estamos com a programação para após a enchente, vamos sanitizar as áreas que hoje estão cheias, limpar os igarapés, atuar em diversas frentes no centro de Manaus, nas feiras. Um exemplo é a feira da Manaus Moderna, que nós vamos praticamente reconstruir, o projeto está em andamento e irá facilitar a vida daqueles que trabalham e frequentam o local”, destacou o prefeito, durante entrevista a uma televisão local.

O chefe do Executivo municipal ainda enfatizou que todas as ações realizadas nos cinco primeiros meses de gestão, como os cinco auxílios (Aluguel, Enchente, Empreendedor, Conectividade e Manauara); as obras de infraestrutura; recuperação das unidades de saúde e de educação; além das construções necessárias, em razão da cheia histórica, possuem investimento exclusivo da Prefeitura de Manaus, não havendo até então ajuda do governo estadual ou federal.

“Nós construímos 9 mil metros de ponte, entregamos centenas de cestas básicas, pagamos auxílios à população, e tudo com recursos da prefeitura. Ainda não recebemos recursos externos, tenho agendado conversas com governador, senadores e deputados, sem intenção político-partidárias, mas sim de ver quem quer cuidar de Manaus, quem ama Manaus”, salientou David.

Saúde

Na manhã desta segunda-feira, ainda, o prefeito David Almeida esteve na Unidade Básica de Saúde (UBS) Alfredo Campos, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, para fiscalizar a prestação de serviços da saúde municipal para a população.

“Estamos aqui verificando as demandas, as necessidades da unidade de saúde, como limpeza, conservação, manutenção, pessoal, buscando solucionar os problemas da saúde básica da nossa cidade. Tenho a certeza de que fiscalizando assim, pessoalmente, os serviços vão melhorar e voltar a funcionar”, enfatizou o prefeito.

* Com informações da assessoria de imprensa