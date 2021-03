Deputado denuncia na Aleam obra de meio milhão feita sem licitação por Amazonino Mendes, a quem apoiava

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na sessão desta quinta-feira (4) na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), o deputado estadual Dermilson Chagas (Podemos), que foi líder do governo do Amazonas na Casa Legislativa, na gestão do ex-governador Amazonino Mendes, acabou criticando uma obra executada sem licitação e que teve pagamento aprovado na gestão do ex-governador.

A obra mencionada por ele começou, em 2017, na Secretaria de Estado de Educação (Seduc), ainda na gestão do ex-governador José Melo. Em 2018, o ex-governador Amazonino Mendes reconheceu a dívida de R$ 493 mil. De acordo com o Portal da Transparência, a empresa Matrix Construção e Conservação teve o pagamento autorizado em 23 de agosto de 2018. Com a autorização de pagamento por reconhecimento de dívida dada pelo secretário, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) fez o pagamento em março de 2019.

O parlamentar tentava fazer críticas a atual gestão e mostrou imagens da fachada que até tem a identidade visual do governo passado.

Após fala de Dermilson, a deputada Alessandra Campêlo, subiu na tribuna da ALEAM, e situou o parlamentar dizendo “que a obra foi executada pelo ex-governador Amazonino Mendes”, quando ele era líder do governo. “Ela (empresa) foi contratada sem licitação, com dispensa de licitação, foi executada, fiscalizada e paga pelo governo do Amazonino Mendes, quando o senhor era o fiscal, apoiador, líder do governo”, lembrou ela.

“A gente tem que saber o que fala. Semana passada falaram de um contrato de xerox. Primeiro que não é contrato de xerox, segundo o contrato também foi feito pelo Amazonino Mendes. As pessoas não tem mais o que falar e falam coisas de outros governos colocando a culpa no governo atual. O dinheiro da guarita da Seduc pode ser usado no interior, desde que o deputado Dermilson faça um pedido para o Amazonino vir aqui devolver o dinheiro de uma empresa que ele contratou sem fazer licitação”, finalizou a deputada.