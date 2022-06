Divulgada ordem do sorteio de apresentação dos bois para o 55º Festival Folclórico de Parintins; confira

Redação AM POST

A ordem de apresentação do 55° Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) foi definida neste sábado (18/06). A decisão foi por meio de um sorteio realizado na arena do Bumbódromo, com a presença da diretoria dos bumbás e representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

O boi Garantido abre a primeira noite de festa no dia 24 de junho, enquanto o Caprichoso fecha. Na segunda noite (25/06), o bumbá azul e branco inicia o espetáculo, e o vermelho encerra. Na última noite de apresentações, o festival inicia com o boi Garantido, e o Caprichoso fará o encerramento.

Para os presidentes dos bois, o sorteio marca a arrancada final rumo às três noites de espetáculo.

“Era exatamente o formato de apresentação que nós queríamos. O Caprichoso se preparou para fazer um grandioso espetáculo, a gente sabe que é o festival do recomeço e estamos preparados para fazer uma grande apresentação. Viremos repletos de emoção, alegria e no padrão Caprichoso”, disse o presidente do azul e branco, Jender Lobato.

“Era essa a ordem que a gente queria. Acho que há uma vantagem em abrir o festival, porque a gente pode se organizar melhor. Eu só quero que essa sorte que tivemos hoje aqui aconteça na arena e seja, também, 3 a 0”, declarou Antônio Andrade, presidente do Garantido.

O Caprichoso leva para a arena o tema “Amazônia: nossa luta em poesia”; e o Garantido se apresenta com “Amazônia do povo vermelho”. Para o festival de 2022, os bumbás receberam patrocínio histórico do Governo do Amazonas, com repasse de R$ 5 milhões para cada boi. O Estado tem destinado, também, investimentos em áreas como cultura, turismo, saúde, segurança e infraestrutura, para assegurar o sucesso da festa, mola propulsora da economia de Parintins.

“O desafio é enorme, mas dá gosto, até porque nós estamos voltando depois de dois anos de pandemia. O Governo do Estado se empenha em trazer para cá todo esse aparato, todos os órgãos estaduais, saúde, cultura, segurança, que é o grande forte do festival, darmos essa segurança para quem vem para cá”, ressaltou José Luís Santos, diretor de eventos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.