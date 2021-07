DJ Ivis ganha seguidores no Instagram após vídeos agredindo mulher

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Depois de Pamela Gomes de Holanda, companheira do DJ Ivis, ter compartilhado nas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a agredindo, ele ganhou seguidores no Instagram.

Atualmente, Ivis tem 966 mil seguidores na plataforma. De acordo com um levantamento da ferramenta Social Blade, até a última sexta-feira (9), ele tinha pouco mais de 720 mil.

Entre sábado e domingo (10 e 11), ele ganhou mais de 200 mil novos seguidores — e o número continua crescendo.

Entenda o caso

Pamela Gomes de Holanda, companheira de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, compartilhou nas suas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. Também via Instagram, ele confessou as agressões, mas disse que é vítima de uma chantagem.

Os trechos divulgados por Pamela foram feitos, segundo ela, na residência do casal, em datas diferentes. O UOL assistiu aos vídeos, mas por conta do teor violento não iremos compartilhá-los. Em certo momento, Ivis agride a mulher com ela próxima ou até mesmo segurando a filha Mel, de nove meses.

No seu Instagram, DJ Ivis também compartilhou vídeos de Pamela tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março. No depoimento à polícia, o produtor afirmou que discutiu com a mulher e que estava “constrangido” e “com medo do comportamento desequilibrado” da companheira.

No último dia 3 de julho, Pamela foi à polícia e fez um boletim de ocorrência por agressão contra Ivis. No dia seguinte, o MP (Ministério Público) solicitou uma medida protetiva para a mulher e a filha, o que foi concedido pelo TJ-CE (Tribunal de Justiça do Ceará).

A Polícia Civil do Ceará disse que investiga o caso, mas que só teve acesso aos vídeos ontem.

Quem é DJ Ivis?

Compositor, produtor e cantor, Ivis é um dos principais nomes do forró brasileiro, tendo sucessos como “Volta Bebê, Volta Neném”, “Esquema Preferido” e “Não Pode se Apaixonar”. O produtor tem mais de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Iverson é nascido na Paraíba e tem 29 anos.

Fonte: UOl