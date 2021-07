Homem desaparece após ser visto nadando em igarapé de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Regivando Nascimento de Oliveira, 40, que está desaparecido desde ontem (21/07), quando foi visto por volta do meio-dia, nadando em um igarapé localizado nas proximidades da rua 12, Conjunto União da Vitória, bairro Tarumã-Açu, zona oeste da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 20º Distrito integrado de polícia (DIP) e, posteriormente, transferido para a Deops, nesta quinta-feira (22/07), às 11h34, a tia do desaparecido informou que Regivando é uma Pessoa com Deficiência (PCD) e saiu de sua casa por volta das 8h, naquele mesmo bairro, para nadar em um igarapé que fica nas proximidades, quando foi visto pela última vez por volta do meio-dia.

A delegada titular da Deops, Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Regivando que entre em contato com a Deops por meio do número (92) 3214-2269 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.