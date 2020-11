Homem é preso após roubar celular em via pública do bairro Adrianópolis

Redação AM POST

Policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, no início da noite de segunda-feira (16/11), um homem de idade não confirmada por roubo de um aparelho celular na avenida Umberto Calderaro Filho, bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da capital.

De acordo com as informações repassadas pela equipe de militares da viatura 6227, durante patrulha por volta das 18h50 de ontem, nas adjacências de um shopping localizado na referida avenida, a população deteve um homem que estaria roubando com uso de uma arma de fogo tipo simulacro.

No local, os policiais constataram a prática do roubo. A vítima, uma mulher, relatou que passeava naquela via quando foi surpreendida pelo homem, em poder de um revólver tipo simulacro, e roubou seu celular, de modelo iPhone 8 e cor branca. Diante disso, o suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

