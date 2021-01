Idosos têm transporte garantido após vacinação contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, está disponibilizando transporte de volta para casa, aos idosos que estão indo se vacinar, contra o novo coronavírus, nos seguintes pontos da cidade: Complexo de Exames do Detran, Colônia Terra Nova, zona Norte; estacionamento da Universidade Paulista (Unip), Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul; balneário do Sesc, Planalto, zona Oeste; Clube do Trabalhador do Sesi, São José, zona Leste; e shopping Phelippe Daou, Jorge Teixeira, zona Leste.

Os idosos que chegarem a pé, de ônibus ou aplicativo, a um desses pontos de vacinação, podem procurar um dos agentes das equipes que estarão na unidade, para providenciar o retorno para casa, com conforto e segurança. “Nossos idosos já trabalharam a vida toda e merecem apoio e carinho. Após a vacinação eles devem voltar seguros para suas casas”, afirmou a presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida.

Para garantir o transporte de volta para casa, após ser imunizado, o idoso deve procurar um agente que estará na unidade, apresentar seu documento e dar seu endereço. Nesta sexta-feira, 29/1, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou a imunização para a faixa etária a partir de 80 anos.

Os trabalhos seguem até o dia 3/2, das 9h às 16h, nos locais acima citados. Durante o período de vacinação, o Fundo Manaus estará dando apoio com transporte aos idosos, para o retorno a suas casas.

Fundo Manaus Solidária

O Fundo Manaus Solidária tem como objetivo alinhar, apoiar, incentivar, coordenar e realizar ações de promoção social, educacional, qualificação profissional; empreendedorismo, voltadas ao meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida nos mais diversos aspectos sociais, não acarretando prejuízo a outras ações de desenvolvimento, inclusão e promoção social no município de Manaus.

