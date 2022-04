Líderes comunitários da Zona Oeste de Manaus declaram apoio a Adail Filho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Durante um café da manhã realizado na manhã desta quarta-feira (20), lideranças da Zona Oeste de Manaus consolidaram apoio ao pré-candidato a Deputado Federal Adail Filho. O grupo de diretores comunitários foi organizado pelo ex-deputado estadual Edilson Gurgel que marcou presença no encontro ao lado de sua esposa, a ex-vereadora Cida Gurgel.

Continua depois da Publicidade

“Admiro o ex-deputado Edilson Gurgel. Ele ajudou muitas pessoas e poucos se lembraram que antes mesmo de existir o SAMU, já existia o SOS Comunidade que foi criado e implementado por ele. Ele foi responsável por muitas coisas que merecem ser lembradas e conhecidas pela nova geração”, disse Adail Filho.

A ex-vereadora Cida Gurgel, comentou sobre a pré-candidatura de Adail e o enalteceu, rememorando a exitosa gestão à frente do município de Coari, mesmo com os massivos ataques sofridos causados por seus opositores.

“Quando a gente começa a crescer muito, vem a oposição. Mas não tem como ir contra a história que ele (Adail Filho) construiu”, contou.

Continua depois da Publicidade

Interior do estado

O pré-candidato também recebeu a visita do atual prefeito de Coari, Keitton Pinheiro e de seu vice Edilson Lima. Eles estiveram em Manaus juntamente com os 15 vereadores do município de Coari, na manhã desta terça-feira (19).

Continua depois da Publicidade

O grupo que hoje está à frente da gestão na ‘Terra do Gás’, fez parte da vida política de Adail Filho durante seu mandato como prefeito. Durante o encontro, Adail agradeceu ao apoio recebido pelos colegas e contou que se sente privilegiado por ter o seu trabalho amplamente reconhecido.

“É gratificante saber que as pessoas acreditam em mim e confiam no meu trabalho”, afirmou Adail.

Continua depois da Publicidade

Sequência

Dando continuidade a uma série de viagens pelos municípios do interior do Amazonas, Adail estará na próxima sexta-feira (22) em Tefé, onde realizará o evento de lançamento de sua pré-campanha a Deputado Federal ao lado d o ex-prefeito do município, Papi Veloso – que também lançará sua pré-campanha a Deputado Estadual.

Outros municípios já receberam a visita do pré-candidato, como por exemplo: Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara. Adail tem se empenhado em ouvir as principais demandas e dificuldades dos moradores que residem mais ao interior do estado.

Após o evento da próxima sexta-feira, Adail dará continuidade a sua agenda de viagens entre os municípios localizados na região do alto e médio Solimões.