Após protesto de comerciantes pela parte da manhã no Centro de Manaus, motoristas de aplicativos e mototaxistas também resolveram se manifestar na tarde deste sábado (26) contra o decreto do Governo do Amazonas que determina fechamento do comércio não essencial a partir de hoje.

O manifestantes atearam fogo em frente a TV A Crítica, local onde o governador do Amazonas, Wilson Lima, trabalhava antes de ser eleito em 2018. A Polícia Militar está no local para conter a situação.

Dezenas de carros e motos de manifestantes foram barrados na rotatória do Coroado. As avenidas André Araújo, Rodrigo Otávio, e Efigênio Sales, foram interditadas.

Manifestantes ateiam fogo em frente a TV A Crítica pic.twitter.com/qDvp6f7j00 — AM POST (@portalampost) December 26, 2020