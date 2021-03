Mulher é presa por furtar aparelho celular em uma loja no bairro Alvorada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A equipe de investigação do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob coordenação do delegado Denis Pinho, titular da unidade policial, prendeu, em flagrante, na tarde de segunda-feira (08/03), por volta das 14h, Jeovana Costa da Silva, de 23 anos, por furtar um aparelho celular, em uma loja localizada na rua Criciúma, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Segundo a autoridade policial, na ocasião do crime, a infratora se passou por cliente da loja e aproveitou o momento em que uma mulher realizava o pagamento no caixa do estabelecimento para furtar o aparelho celular da mesma.

“Após o registro da ocorrência no 10° DIP, iniciamos as diligências e conseguimos identificar a autora do delito, por meio das imagens das câmeras de segurança da loja. Fomos até o local onde ela trabalhava e localizamos o aparelho celular que havia sido furtado”, explicou o delegado Denis Pinho.

Encaminhada ao 10° DIP, Jeovana foi autuada em flagrante por furto. Foi arbitrada fiança no valor de um salário mínimo e, após pagamento, a jovem responderá ao processo em liberdade.