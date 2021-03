Polícia Militar recupera motocicleta e apreende drogas na zona leste

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

De acordo com informações da 25ª Cicom, por volta das 12h30, as viaturas 6366 e 6368, com o apoio da 30ª e 9ª Cicom, realizaram cerco no beco “Favelinha’, na rua Padre Marcelino (proximidades do campo coração), após denúncias de que neste local diversas pessoas estariam armadas e comercializando entorpecentes. Ao perceber a presença dos policiais, um homem que estava na frente do beco, numa moto Yamaha QZl 3I87, desembarcou deixando uma bolsa e a chave na ignição da motocicleta, e correu para o final do beco, efetuando disparos contra os policiais, a equipe reagiu a injusta agressão, no entanto o jovem conseguiu fugir pelo matagal.

Na bolsa foram encontrados diversos materiais entorpecentes, que foram apreendidos e apresentados no 25° DIP, juntamente com a motocicleta.

*Com informação da Assessoria de Imprensa