Populares espancam assaltante que arrombou mercadinho em Manaus

Redação AM POST*

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, por volta das 4h30 desta sexta-feira (06/08), um homem por arrombamento e invasão de um mercadinho localizado na rua Ramos Ferreira, Centro da cidade, zona sul, de onde ele teria subtraído eletrodomésticos e carteiras de cigarros, de acordo com denúncias dos moradores da área.

A equipe da 24ª Cicom foi informada da ocorrência pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom). Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram o suspeito amarrado e com escoriações no corpo, decorrentes de espancamentos desferidos pelos moradores vizinhos do mercadinho, que o acusaram de ter arrombado e assaltado a casa de comércio.

Com o suspeito foram encontrados 39 carteiras de cigarros, um aparelho de televisão 32 polegadas e uma caixa de som, além de uma motocicleta preta, placa JXK-7086, na qual o indivíduo pretendia fugir.

Após ser levado para atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, o homem recebeu voz de prisão e, juntamente com o material apreendido, foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade, foi constatado que ele já possuía várias passagens pela polícia registradas por roubo.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.