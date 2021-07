Prefeito de Manaus anuncia ampliação da vacinação contra Covid para pessoas a partir de 26 anos nesta sexta

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A partir desta sexta-feira, 2/7, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 entra em uma nova etapa, na qual contemplará pessoas com idade a partir dos 26 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, durante coletiva realizada nesta quinta-feira, 1º, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

David Almeida explicou que a abertura da nova etapa ocorre devido à prefeitura ter em seu estoque doses remanescentes das últimas campanhas de intensificação vacinal realizadas pela Semsa e ter recebido, no começo desta semana, novas remessas do imunizante enviadas pelo governo federal.

“Faço um convite para que todas as pessoas que estão nessa faixa etária procurem os nossos pontos de vacinação e recebam a sua imunização. Lembrando que Manaus é a segunda cidade do Brasil que está vacinando a menor faixa etária. Nós avançamos muito nas últimas três semanas. Estamos trabalhando para que a cada semana possamos diminuir a faixa etária de vacinação, até chegarmos a toda a população vacinável, acima de 18 anos, imunizada”, enfatizou Almeida.

O chefe do Executivo municipal fez um novo apelo ao governo estadual, para que, nas próximas remessas de imunizantes enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), um maior percentual de doses seja repassado para Manaus. Ele embasou a solicitação revelando que, nas 24 primeiras remessas destinadas para a capital, 97,6% das quase 1,11 milhão de doses recebidas já foram aplicadas.

“Manaus tem, aproximadamente, 54% da população do Estado e recebeu menos vacinas do que o interior. As cidades do interior receberam 1,405 milhão de doses e aplicaram 56% desses imunizantes. Nós utilizamos 97% de toda a vacina que recebemos. Então, o que nós estamos querendo é que, nas próximas remessas, essas vacinas sejam direcionadas a Manaus, para que a gente imunize toda a nossa população acima de 18 anos no menor espaço de tempo possível. É isso que nós estamos solicitando, utilizando a proporcionalidade. Manaus também precisa estar imunizada totalmente”, salientou o prefeito.

Balanço

Acompanhado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, o prefeito David Almeida realizou o balanço da intensificação vacinal realizada na última terça-feira, 29/6, e quarta-feira, 30/6. No total, foram mais de 2 mil servidores da Semsa, sendo 254 equipes formadas por vacinadores, triadores, registradores e pessoal de apoio, com 88.545 doses aplicadas em 36 horas de mutirão.

Postos

