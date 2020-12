Presidente da Aleam, Josué Neto consegue eleger segundo sucessor

Redação AM POST

Com 16 votos, parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) elegeram a presidente da Casa nesta quinta-feira (3) o deputado Roberto Cidade (PV), apoiado pelo atual presidente, deputado Josué Neto (PRTB) que inclusive é vice na chapa vencedora do pleito e derrotou a base governista.

Josué dirigiu a Aleam entre os anos de 2013 a 2016, em dois mandatos, onde promoveu reformas administrativas, técnicas e nos procedimentos legislativos, realizando neste mesmo ano a primeira atualização efetiva na tramitação dos projetos de lei na Casa, implantando as votações de pautas extensas que resultaram em mais de 300 matérias votadas e aprovadas.

Quando era deputado estadual David Almeida (Avante), também conseguiu se eleger presidente da Aleam para o biênio 2017/18, com apoio de Josué Neto, na época presidente da casa.