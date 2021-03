Secretário de Saúde do Amazonas passa a integrar diretoria do Conass

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, passou a integrar a nova diretoria do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), eleita para o biênio 2021/2022. Marcellus foi escolhido membro do Conselho Fiscal em eleição nesta quarta-feira (24/03), que reelegeu o atual presidente do Conass, Carlos Eduardo Lula, secretário de Saúde do Maranhão.

Continua depois da Publicidade

A eleição aconteceu durante a Assembleia Virtual do Conass, ocasião em que os secretários estaduais de saúde reelegeram, por aclamação, Carlos Lula.

Marcellus destacou a importância do fortalecimento do Conass no momento em que o país passa por uma grande crise sanitária. “Nossa missão é trabalhar para o fortalecimento do SUS para o enfrentamento da crise”, ressaltou.

Veja a composição da diretoria que tomará posse em abril.

Continua depois da Publicidade

Presidente

Carlos Eduardo de Oliveira Lula (SES/MA)

Vice-presidente da Região Nordeste – André Longo (SES/PE)

Vice-presidente da Região Centro-Oeste – Ismael Alexandrino Júnior (SES/GO)

Vice-presidente da Região Sudeste – Nésio Fernandes de Medeiros Junior (SES/ES)

Vice-presidente da Região Sul – Beto Preto (SES/PR)

Vice-presidente da Região Norte – Juan Mendes da Silva (SES/AP)

Continua depois da Publicidade

Conselho Fiscal – Titulares

Fernando Rodrigues Máximo (SES/RO)

Geral Resende (SES/MS)

Marcellus Campêlo (SES/AM)

Conselho Fiscal – Suplentes

André Motta Ribeiro (SES/SC)

Cipriano Maia de Vasconcelos (SES/RN)

Mércia Feitosa (SES/SE)

Continua depois da Publicidade

Representante do Conass na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Fábio Baccheretti Vitor (SES/MG)

Luiz Edgar Leão Tolini (SES/TO)

Representantes do Conass no Conselho Consultivo da Anvisa

Arita Gilda Hübner Bergmann (SES/RS)

Fábio Vilas Boas (SES/BA)

Secretário Executivo

Jurandi Frutuoso

*Com informação da Assessoria de Imprensa