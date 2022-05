’Só tenho um compromisso que é servir ao Amazonas’, diz Arthur Neto em visita à Itacoatiara

Redação AM POST

A demonstração de força política ganhou novo status com a extensa agenda que o pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, Arthur Virgílio Neto, realizou no município de Itacoatiara (distante 268 quilômetros de Manaus) nesta sexta-feira (13.5). “Só tenho um compromisso que é servir ao Amazonas, afinal, os amazonenses coordenam os batimentos do meu coração”, destacou o ex-prefeito de Manaus.

Recebido em peso por lideranças e pela população local na sede da Colônia de Pescadores Z-13, o ex-senador Arthur Neto ficou feliz em saber que um de seus principais projetos, o Seguro Defeso, foi lembrando pelos pescadores locais. “Fui um bom pombo-correio, levei o que os pescadores pensavam direto para os ouvidos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Aprovamos a lei do Seguro Defeso, levando segurança alimentar aos pescadores e suas famílias do Amazonas e de todo o Brasil”, destacou.

O presidente do PSDB Amazonas lembrou aos moradores da terra da “pedra pintada” que foi um dos primeiros políticos brasileiros a falar sobre a importância da Amazônia para o desenvolvimento econômico do país, defendendo a ideia de expandir os benefícios da Zona Franca de Manaus. “Está mais do que na hora de estendermos os benefícios concedidos à Zona Franca, no mínimo, para a região Metropolitana de Manaus, de Itacoatiara a cidades como Manacapuru, Careiro e outras. Ter essa oportunidade é usar a vocação de cada lugar para fazê-lo enriquecer”, frisou Virgílio.

Liderança local e ex-deputado estadual, Donmarques Mendonça, ressaltou as conquistas de Arthur Neto para o Amazonas. “O Arthur é um homem de espírito público diferenciado, que trabalha muito visando os menos favorecidos. Foi ele o responsável pelo fim da cobrança da CPMF. Aquilo foi um alívio para a população brasileira. O Arthur foi um grande baluarte naquele tempo da luta e inclusive em defesa da Zona Franca”, recordou.

Com mais de 4 mil associados, a Colônia de Pescadores Z-13 de Itacoatiara apresentou as suas demandas ao pré-candidato ao Senado. “Eu sei da competência que o Arthur teve como senador para trazer muitos benefícios aos pescadores, como recursos para produção, investimento para escoar nossa atividade”, estimou o presidente da Colônia de Pescadores, Irailton Nunes, comentando também sobre a necessidade de melhorias na estrada que liga o município à capital. “A AM-010 é o maior fracasso, nunca esteve desse jeito. Recurso tem, falta vontade política”, complementou.

Grato ao trabalho desenvolvido por Arthur Neto enquanto senador, o ex-prefeito de Itacoatiara, Miron Graça, agradeceu pelas conquistas no setor de desenvolvimento econômico, saúde e educação. “Se não fosse o carinho dele por Itacoatiara, eu não teria realizado tantas obras nessa cidade”, afirmou.

A agenda de Arthur Virgílio Neto segue neste sábado (14.5), com reuniões com empresários, políticos e lideranças locais, entrevistas para rádios da região, participação em jogos festivos na comunidade de Novo Remanso, entre outras atividades.