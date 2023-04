Trabalhadores ficam presos em andaime pendurado no 13º andar

Trabalhadores de Ipatinga, a 211 km de Belo Horizonte, passaram por momentos difíceis. O andaime em que eles estavam apresentou problemas em um dos cabos e ficou pendurado no lado de fora do 13º andar de um prédio.

Testemunhas registraram a cena em vídeos. As vítimas relataram que estavam no local para instalar uma placa da empresa que construiu o edifício quando um dos cabos de sustentação do andaime se desprendeu. O freio de emergência foi acionado rapidamente, evitando que a plataforma caísse.

Os trabalhadores relataram, ainda, que utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente. Para resgatá-los, foi feito um buraco na parte de dentro do prédio para que eles pudessem passar. A ação durou cerca de 15 minutos.

Os profissionais envolvidos no acidente são capacitados para realizar trabalhos de altura. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o salvamento das vítimas. Ninguém se feriu.

Fonte: R7