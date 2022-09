Veja vídeo: Câmera flagra ação de assaltante em mercadinho no bairro Educandos em Manaus

Redação AM POST

Câmeras de segurança flagraram um assalto em um mercadinho no bairro de Educandos, zona Sul de Manaus, nesta quarta-feira (28).

As imagens mostram o momento da ação criminosa, em que o suspeito chega ao local do estabelecimento com uma arma em punho e surpreende a funcionária que está realizando o atendimento.

O assaltante friamente ordena que a mulher siga para o final do corredor, entregue todo o dinheiro e também seu celular. A vítima não reage, e o homem finaliza sua ação criminosa, fugindo em seguida do local do crime.

A polícia segue as investigações e qualquer pessoa que tiver alguma informação sobre o criminoso, entrar em contato através do 190 da Polícia Militar do Amazonas.

Assista:

Câmera flagra ação de assaltante em mercadinho no bairro Educandos em Manaus pic.twitter.com/rZjso1CB6Y
— AM POST (@portalampost) September 29, 2022