Visitas são suspensas por tempo indeterminado nos presídios do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou em nota, que as visitas no sistema prisional estão suspensas por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (7).

Continua depois da Publicidade

A medida foi tomada devido série de ataques de criminosos ocorridos desde domingo (6) para vingar a morte do traficante ‘Dadinho, uma das lideranças da facção, ocorrida após confronto com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na noite desse sábado (5) no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

O secretário de segurança pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, disse que a ordem para os ataques registrados no Amazonas partiu de dentro de presídio e os responsáveis serão caçados. “Isso foi motivado por causa da morte do traficante conhecido como “Dadinho” e a Inteligência levantou que a ordem partiu de dentro do presídio. Eu quero informar a eles que quem for localizado dando essa ordem será solicitada a transferência deles para presídio federal”, afirmou o secretário.

Confira nota: