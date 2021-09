Wilson Lima veste uniforme e joga partida de futebol com moradores na zona leste durante entrega Campo do Teixeirão revitalizado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (05/09), o Campo do Teixeirão completamente revitalizado. O espaço esportivo está localizado na rua 1, bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A nova iluminação foi fornecida e instalada pela Prefeitura de Manaus, parceira desse projeto de revitalização.

De acordo com o governador, o objetivo do Governo do Amazonas é promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida da população ao facilitar a prática esportiva.

“É muito importante para a comunidade, porque isso daqui é um equipamento social que é referência para esses bairros, como o Jorge Teixeira. E não só para esse bairro, como para essa zona da cidade, não é só diversão pela diversão, mas o que a gente está entregando aqui é um espaço em que projetos sociais são desenvolvidos, projetos com crianças são tocados aqui. É importante para manter a molecada longe da violência, longe das drogas, e isso daqui faz a diferença na vida das pessoas, isso aqui transforma a vida das pessoas,” disse Wilson Lima.

Para o representante da Liga do Jorge Teixeira 2ª Etapa, Silvio Cardoso, a longa espera pela reforma do espaço acabou. “Nossa espera aqui era 23/24 anos. Graças a Deus a gente teve apoio do governador e veio em boa hora. Essa obra aqui é fundamental para nossa comunidade. Hoje nós temos uma academia ao ar livre, nós temos uma pista de corrida que isso aí é inédito na nossa comunidade, pode ver que tá tendo uma corrida aí, tem um campo de futsal, futvôlei. Essa revitalização do nosso campo foi ótimo para nossa comunidade”, disse.

Wilson Lima vestiu uniforme e participou de uma partida de futebol com moradores da área. Na inauguração, estiveram presentes os deputados João Luís, Joana Darc e Saullo Vianna, o prefeito de Codajás, Tonho, e o vereador Sassa da Construção.

Melhorias – Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), foram recuperados gradil, alambrados e portões. A areia agora está espalhada de forma regular.

As instalações elétricas foram revitalizadas, assim como a iluminação. As calçadas, muretas e arquibancada passaram por reforma. Todo espaço recebeu nova pintura.

Os trabalhos incluíram revitalização da pracinha e meio-fio, limpeza geral e contenção da quadra de vôlei e demarcação ao redor do campo pista de corrida.

Além do campo do Teixeirão, o Governo do Amazonas está executando obras de reforma na Arena do Monte, localizado na Avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte e no Centro Desportivo da Compensa (CDC), na rua Belo Horizonte, bairro Compensa 2, zona oeste. Os trabalhos apresentam o percentual de 70% e 20% de execução.

O projeto no valor de R$ 7.303.039,72, inclui ainda outros 11 campos e quadras. A equipe técnica da Seinfra e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), trabalham no levantamento dos espaços.