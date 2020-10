Acordo Brasil x EUA vai beneficiar Amazonas se Wilson Lima abrir Mercado do Gás Natural, diz Josué

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), afirmou nesta segunda-feira (19) que o acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, pode beneficiar o Amazonas com geração de novos empregos e investimentos. Mas para isso, segundo ele, ainda é necessário que o Governo do Amazonas envie ao Parlamento a Nova Lei do Gás. “O Governo do Amazonas precisa cumprir a regulamentação do mercado do gás no Estado conforme prometeu publicamente ao povo do Amazonas, logo após vetar a lei aprovada no Parlamento em abril deste ano”, disse Josué.

Durante a Conferência de negócios US-Brazil Connect Summit, sobre acordos para facilitação de investimentos e comércio entre Brasil e EUA, Bolsonaro citou os mercados do Gás Natural e outros biocombustíveis como áreas que podem ser desenvolvidas em parceria com os Estados Unidos, para gerar emprego e renda, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a oferta de energia barata para a população e indústria brasileira.

Continua depois da Publicidade

“Estamos abrindo o Mercado de Gás Natural o que aumentará a oferta de energia barata para população e indústria. Os biocombustíveis também são necessários nesse processo de reforma de nossa matriz energética, contribuindo para que essa seja uma das mais limpas do planeta. Estou certo de que, também nessa área há muito trabalho conjunto que podemos realizar com os Estados Unidos da América”, disse Bolsonaro.

A regulamentação federal do Novo Mercado do gás, que visa reduzir o preço do gás natural em todo o Brasil, já está em discussão no Senado. A legislação, no entanto, não dispensa a mudança na legislação estadual que precisa ser feita pelos governadores.

* Com informações da Assessoria de Imprensa