Auxílio Estadual distribui mais de 7,5 mil cartões no 1º dia de entrega em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

MANAUS – O primeiro dia de entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente mobilizou um total de 7.555 beneficiários, que fizeram a retirada dos cartões em nove postos de entrega espalhados pela capital, nesta quarta-feira (10/11). Com um valor mensal de R$ 150, o programa garante segurança alimentar a pelo menos 300 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo estado.

Continua depois da Publicidade

Em diferentes pontos da capital, milhares de beneficiários garantiram mais uma renda com a retirada do cartão. Pelo menos 900 servidores de diversas secretarias e órgãos do governo trabalharam juntos na distribuição do benefício e orientação da população das 8h às 17h.

“Vai ajudar muito em casa, para comprar alimentos. E o sentimento é gratidão por esse benefício, que vai ajudar milhares de famílias, não só eu, mas muita gente que precisa. Foi uma iniciativa muito boa, pensando na população, na necessidade, que a pandemia também trouxe muita dificuldade para muita gente. Só gratidão, agradecer ao governador por essa oportunidade”, disse Adriane Carlos Santos, 33, beneficiada com o Auxílio Estadual.

Em quase todos os postos, a movimentação foi intensa pela manhã e tranquila pela tarde. Segundo a coordenadoria de todos os locais, não houve nenhum registro de ocorrências durante a entrega dos benefícios.

Continua depois da Publicidade

No posto do Centro Estadual de Convivência da Familia Teonízia Lobo, mais de 450 cartões foram entregues até as 15h. De acordo com o coordenador da operação no posto, Hefrânio da Silva Maia, a equipe de atendimento do local realizou, por duas semanas, treinamentos para que o serviço fosse rápido e eficiente

“Nós não temos filas, nós não temos aglomeração, as pessoas estão saindo felizes, porque estão recebendo a ajuda do Governo do Estado e, ao mesmo tempo, satisfeitas, porque tão tendo um atendimento de qualidade e humanizado”, ressaltou o coordenador

Continua depois da Publicidade

Todos os locais montaram postos de triagem para conferência de documentos para, em seguida, assinatura de cautela, registro no aplicativo Sasi e entrega do Auxílio Estadual permanente. O site auxílio.am.gov.br informa quando e onde o cartão será entregue.

Maior posto

Continua depois da Publicidade

No Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, o fluxo foi intenso durante a manhã desta quarta-feira (10/11) para a entrega dos cartões. O local deve entregar os benefícios para mais de 40 mil famílias, é o maior posto de atendimento na capital. Por conta da grande demanda, as equipes foram reforçadas durante o dia para atender todos os contemplados.

“Tivemos uma movimentação de manhã, mas com a equipe que foi dividida e aumentada, de triagem, a gente conseguiu seguir o fluxo. Hoje, agora, esse momento, a gente já está conseguindo atender todos, já não tem mais a fila, então a gente se ajustando para amanhã atender todo mundo melhor ainda”, destacou o coordenador Willian Fernandes.

Emoção

Em diversas zonas da capital o sentimento era o mesmo. Uma mistura de alívio com gratidão tomou conta da Ana Driele Bezerra, 28. Grávida de oito meses do terceiro filho, ela vê com alegria a iniciativa inédita do Auxílio Estadual.

“Vai me ajudar, porque o meu marido está desempregado. Eu tenho mais dois filhos e, então, já é uma grande ajuda. Eu agradeço também por essa oportunidade. Eu estou aliviada né, vai ser mais uma ajuda. O governador está de parabéns, porque nunca olharam para as pessoas mais carentes e pensaram em dar uma renda, não para sempre, mas permanente assim está sendo uma ajuda muito grande.”

Coordenadores dos postos também destacaram a emoção de fazer parte de um momento histórico para o Amazonas. “Para mim, como coordenadora desta escola, está sendo gratificante, porque nós recebemos diversos sorrisos e agradecimentos por esse benefício. Muitas pessoas agradecem ao Governo do Estado”, destacou a coordenadora do posto implementado na Escola Estadual Padre Luis Ruas, no Zumbi 1, Erika Meireles.